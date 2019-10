Dia dels padrins

La Festa Magna. Fa 27 anys es va començar a commemorar un dia per als jubilats, que plantaven un arbre, assistien a missa, dinaven i feien un munt d’activitats.

El 1993 va ser un any molt intens, no tan sols per al poble andorrà, sinó també per al ministeri de Benestar, Sanitat i Treball. Aquell any es va celebrar per primera vegada la Festa Magna, amb la col·laboració dels comuns i de diverses entitats; un reconeixement a tots els padrins i padrines del país.

Aquell primer any es va donar el tret de sortida a un dia ple d’activitats, amb la plantada d’un arbre a cada parròquia, idea dels alumnes de l’Escola andorrana, representant una vertadera trobada intergeneracional. La consellera de Benestar, Sanitat i Treball de llavors, Bibiana Rossa, recorda