Protesta per la muntanya

La construcció del telecadira de creussans fa 20 anys va generar un moviment ciutadà en contra del projecte que la impulsora, Adelaida García Puy, considera “pioner” en la lluita per protegir la natura

El comú d’Ordino decidia l’estiu del 1998 construir un telecadira a Creussans per ampliar l’espai esquiable d’Arcalís. La proposta va generar de seguida el rebuig d’Adelaida García Puy perquè “els estudis deien que no s’havia de fer, que la neu en aquella zona no aguanta, es fon i no s’hi podria esquiar gaires dies”, recorda la llavors consellera de l’oposició, que es va convertir en la cara visible de la plataforma Salvem Creussans. Un moviment ciutadà creat per impedir la construcció del giny de quatre places amb un trajecte de 1.100 metres per pujar fins a la cota 2.640 amb

#2 Creusants

(20/10/19 10:38)



#1 Incrèdul

(20/10/19 07:50)