La primera trobada internacional de cotxes de la marca ferrari va aplegar una cinquantena de vehicles d’Andorra, Espanya i França, que van recórrer les set parròquies i es van exposar de cara al públic

Motor, potència i luxe Diversos Ferrari estacionats a Ordino durant el recorregut Fernando Galindo

Actualitzada 30/09/2019 a les 06:17

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Una de les marques internacionals d’automòbils més desitjades per a molts conductors d’arreu del món i que destaca per comptar amb un motor d’alta gamma i una línia de luxe és Ferrari. Els amants de l’automoció somien tenir-ne un i molts dels que han realitzat aquesta fita aprofiten qualsevol ocasió per lluir-los. “Soc un fanàtic del motor, una afició que em ve des de petit. Vaig construir el circuit de karts del Pla de Sant Tirs i el vaig portar durant set anys”, explica Josep Coma, organitzador de les trobades internacionals de Ferrari i Porsche que se celebren al Principat des de fa més d’una dècada.

L’afició de Coma pels cotxes de luxe, la possibilitat d’adquirir-los i el temps lliure que va poder tenir a la feina van ser els motius principals perquè decidís dur a terme la primera concentració internacional de Ferrari a Andor­ra, organitzada per l’associació que presideix, la Ferrari Club d’Andorra. “Durant els primers anys la trobada es feia per separat. Al setembre s’acollia tots els Ferrari i a l’octubre els Porsche, però actualment les fem conjuntament i les limitem a cent cotxes entre les dues marques”, comenta. En aquest sentit, la concentració va assolir el rècord de participació el 2011, amb un total de 173 Ferrari a la convocatòria del mes de setembre i 148 vehicles Porsche a la celebrada a l’octubre. “És un rècord que no s’ha aconseguit mai a Espanya ni a França”, detalla Coma.

A la primera crida internacional del Ferrari Club d’Andorra hi van participar un total de 51 esportius, la majoria procedents d’Espanya i França, dels quals una desena comptaven amb matrícula andorrana. “Aquí hi ha cotxes molt macos però la gent els té tancats al garatge i no els treu gaire”, comenta el president de l’associació. Els propietaris dels luxosos vehicles de color vermell, amb línies esportives i coronats amb el característic cavallino rampante negre, van arribar al país fent rugir els motors dels Ferrari preparats per passar un cap de setmana al país. La jornada es va centrar en un recorregut per les set parròquies i una exposició dels cotxes a l’aparcament Vinyes d’Andorra la Vella. “Va ser una trobada molt light perquè era la primera vegada que la fèiem i no hi havia gaires coses a fer”, puntualitza Coma. Però la cridanera concentració va fer que centenars de curiosos i apassionats de la marca italiana es desplacessin fins allà per admirar de prop els models exposats i fer-s’hi fotografies, vídeos i poder xerrar amb els propietaris per conèixer les històries de cadascun dels cotxes. Entre els vehicles que s’exposaven a l’aparcament van destacar un Enzo valorat en més d’un milió d’euros i alguns F50 i 288 GTO, uns vehicles “superesportius” i d’edició limitada.

A part del recorregut i l’exposició, els propietaris dels Ferrari també van gaudir d’una diversitat d’activitats que es van celebrar durant tot el cap de setmana. “Els porto a Puigcerdà, hem fet cronometratges amb els cotxes a l’aeroport d’Andorra-la Seu, hem pujat a la zona d’Arinsal i Arcalís amb la carretera tancada. Sempre intentem fer coses diferents”, explica l’organitzador. Des d’aleshores, molts dels participants que venen a formar part de cada edició són assistents que van acudir a la primera trobada de Ferrari. “És interessant per al país perquè és gent amb un poder adquisitiu força alt i sempre que venen a Andorra es gasten molts diners”, conclou Coma.

