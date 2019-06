Futbol organitzat

D’associació a Federació ara fa 25 anys per aconseguir l’homologació del futbol andorrà amb les entitats internacionals i promocionar la base i la formació gràcies a la feina i l’empenta de l’equip que encapçalava Francesc Vila.

El futbol andorrà s’organitzava fins al juny del 1994 en una associació que amb la feina liderada per Francesc Vila es va convertir en una federació homologada com les entitats de tots els països. Armand Fajardo, vice-president primer de la junta directiva al naixement de l’ens, remarca que la transformació es va fer “perquè calia si volíem representació en l’àmbit internacional, i per a la promoció del futbol andorrà i per millorar, perquè les subvencions eren dels comuns en hores de camps o ajut econòmic o patrocinadors per a les lligues que es feien. Volíem mirar més al futur i