El berenar festiu amb música i ball que escenificava ‘El robatori de les olles’ a la capital per acomiadar el Carnaval abans del recolliment de quaresma es deixa de fer sis anys després de recuperar la tradició.

Jovent que buscava diversió, dies de Carnaval ideals per trobar més permissius els adults i aprofitar per passar una estona més de disbauxa que es va convertir en tradició a principi del segle XX. L’entremaliadura consistia a sostreure de les cases l’àpat que preparaven les mestresses i es va anomenar El robatori de les olles, relata Maria Àngels Velando, directora de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, que ha mantingut viva la celebració recuperada fins a l’any passat. Aquest dimarts de Carnaval, però, no es repetiran els balls i la música ni es compartirà un berenar perquè la celebració, de nou,