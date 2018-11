Amb visió de futur

El naixement de Grandvalira. Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu-el Tarter es van unir fa quinze anys en un únic domini esquiable, capdavanter al sud d’Europa

Creació de Grandvalira Els màxims responsables dels dos camps de neu que formen Grandvalira, el 2003 D. Ramos

Actualitzada 26/11/2018 a les 07:26

Clàudia Campos Andorra la Vella

El domini esquiable, que naixia l’any 2003 de la unió dels camps de neu de Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu-el Tarter, va ser presentat pels artífexs del projecte, Joan Viladomat, en representació de Saetde, i Conrad Blanch, primer director general de Grandvalira-Nevasa, acompa­nyats dels màxims responsables de cadascuna de les societats: el president i conseller delegat de Saetde, Josep Marsal i Francesc Viladomat, i per la part d’Ensisa el cònsol de Canillo, Josep Mandicó, i Lluís Bueno, representant del comitè executiu de Crèdit Andorrà. “Era l’opció de crear un domini a escala internacional i així donar un valor afegit enorme amb una inversió relativament petita”, recorda Conrad Blanch, ara director general del comitè organitzador de les finals de la Copa del Món 2019. Conrad Blanch explica que era una manera d’unir els coneixements i les capacitats que tenien dues empreses “amb força anys d’història”. Blanch recorda que quan va arribar el 1993 al país “ja era un comentari que s’escoltava. El primer que em van preguntar era quan ens uniríem”. Un “desig general” que ha permès arribar a mercats internacionals i un prestigi “que sense la unió no hauríem obtingut”, argumenta Blanch. “Va ser la manera d’internacionalització del que fèiem i d’esdevenir capdavanters en el panorama de l’esquí mundial”. El nom del domini esquiable, però, va resultar incomprès en els seus inicis. “Va ser resultat d’una pluja d’idees, que va costar molt d’entendre per la gent”, recorda Blanch. Segons relata un dels protagonistes d’aquell octubre del 2003, es volia donar “una dimensió nacional” amb el topònim andorrà Valira, però fent èmfasi en el desig d’internacionalització, “per això es va posar la d en francès”. “Ens van criticar molt perquè en català la d no hi havia de ser, però era el nostre desig de donar aquesta dimensió internacional i amb l’agència de comunicació del moment així ho vam decidir”. Quinze anys després Grandvalira s’ha posicionat en el món de l’esquí internacional, “ara és una marca coneguda amb un creixement qualitatiu i quantitatiu”, assegura Conrad Blanch, a qui van succeir en la direcció general de Grandvalira-Nevasa José Blanco, Núria Tarré i Alfonso Torreño, en el càrrec actualment. “Teníem tota la il·lusió i dèiem que seria un projecte de futur i hem vist que així és, encara que ara s’ha hagut de reactivar”, puntualitza. El que és indiscutible en aquests quinze anys d’història de la fusió entre els dos camps de neu és que “Grandvalira ha creat tendència en el món de l’esquí”, sentència.