Una escena jovial

El Cinema de les Valls va deixar de passar pel·lícules el setembre del 1994 per convertir-se en el Teatre Comunal de la capital, dirigit a la diversió de la canalla

El Centre de Congressos s’havia quedat insuficient per a segons quins actes de ballet i teatre, per això vam decidir transformar l’antic cinema en un teatre destinat a la canalla i a oferir obres jovials i menys clàssiques, per diferenciar-nos del que es feia a Sant Julià”, recorda Carles Tor­ralba, llavors conseller de Cultura del comú d’Andorra la Vella. L’espai, situat al carrer Major, amb una capacitat per a 250 persones, es va inaugurar el setembre del 1994, davant una forta expectació, ja que la seva obertura anava retardant-se. Però això no va fer que els clowns internacionals Jango Edwards,