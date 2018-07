Tres dècades de joc

Els esports d'estiu d'Escaldes-Engordany estan de celebració. La iniciativa va sorgir fa 30 anys i es va consolidar com a alternativa ideal per conciliar la vida laboral i familiar.

No saber què fer amb els nens durant l’estiu mentre els pares treballen és una realitat que no ha canviat. Fa una trentena d’anys Escaldes-Engordany va decidir oferir una alternativa a les famílies creant els esports d’estiu, una tasca social per compartir valors esportius i alhora acollir els nens. “La iniciativa sorgeix per la mateixa ciutadania. La intenció sempre ha estat donar aquesta satisfacció als pares al mateix temps que es proporcionen activitats als joves perquè s’ho passin bé”, comenta Jaume Fortó, conseller d’Esports del comú durant els anys 1990 i 1991.

La primera promoció va arrencar l’any 1987 amb poc