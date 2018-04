Els primers compassos

25è Aniversari de l'ONCA. L’orquestra clàssica nacional celebra el quart de segle amb tota una generació de músics formats a Andorra a les esquenes

Fa quasi trenta anys que la idea de crear una orquestra de cambra a Andorra ressonava pel cap de Gerard Claret. Aquest, concertino-director de l’ONCA des que va néixer, tenia com a projecte personal crear una agrupació de corda sense director, “a la britànica”. No fou fins al 1993 que el seu propòsit més íntim es va fer públic, quan l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra va començar a prendre forma. “Jo tenia al cap crear una agrupació per fer créixer el teixit musical andorrà, sabia que era un projecte molt ambiciós”, recorda Gerard Claret.

Sense la figura del Claret, la història de