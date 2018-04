Reforma polèmica

Remodelació de l'Avinguda Mertixell. L’octubre del 2002 es va adjudicar el projecte a Benedetta Tagliabue. Les estructures es van retirar quatre anys més tard

Feia més de 50 anys que no es modificava cap de les infraestructures de l’avinguda Meritxell. “Les clavegueres, les aigües residuals i les pluvials... Hi havia una problemàtica molt forta, tot estava trinxat. S’havia d’aixecar i refer de nou”, recorda qui va ser el cònsol menor d’Andorra la Vella des de l’any 2004 fins al 2007, Manel Blasi. Aprofitant que s’havien de dur a terme aquestes obres, es va decidir realitzar també un nou disseny emblemàtic per a, valgui la redundància, l’avinguda més emblemàtica d’Andorra la Vella.

Es va posar en marxa, doncs, un concurs internacional i el va guanyar la