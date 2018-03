Dret a vot i a ser votades

Sufragi femení. Un grup de dones va presentar una súplica amb 378 signatures al Consell General l’any 1967 reclamant el seu dret a vot, així com el de ser elegides i els drets polítics dels fills de les no pubilles

a lluita per la igualtat va moure un grup de joves andor­ranes a reunir-se per reclamar els seus drets a finals dels anys seixanta. “Érem un grup de noies que havíem estudiat a França i reclamàvem tenir els mateixos drets que els homes”, explica l’Angelina Mas. Les reunions es feien a casa de la seva amiga Quima Calvó i també hi participava la Pepita Aguilar. “La Quima estava molt enfadada perquè volia fer obres a casa seva i li van demanar el permís del seu marit, que no era andorrà.” Així va ser com van començar a debatre sobre política