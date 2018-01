Solidaritat i festa

La Germandat de Sant Julià. De mútua, per ajudar els malalts; a associació, per celebrar la festivitat de Sant Sebastià amb un plat de la tradicional escudella.

Fa una setmana bullien amb força les olles a les fogaines de l’escudellada laurediana per repartir més de dos milers de racions per la festa del patró. És la celebració que es repeteix des de fa 31 anys quan la Germandat de Sant Sebastià va revifar amb l’origen festiu de l’entitat nascuda fa més de dos segles. Perquè el col·lectiu està molt arrelat a la parròquia després d’anys d’història que la van convertir en una referència per la tasca solidària i lúdica que ha anat desenvolupant. Ho recorda Josep Hinojosa, president de la Germandat el 1993. “Era una espècie de