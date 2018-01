De l'esquí i el comerç

Tot i que pot costar de creure, on ara s’aixeca el Pas de la Casa, només un segle enrere hi havia una única construcció, l’anomenada Cabana del Vaquer, que s’utilitzava per controlar el bestiar que pasturava aquelles terres. L’any 1928, va arribar-hi en Miquel Montanya, conegut com a Calones, per construir-hi la seva pròpia barraca i no va sortir-li competència fins al 1934, quan va obrir les portes el Refugi dels Isards, i el 1945, quan es va posar en marxa la barraqueta del Sr. Borra. “Servia una mica per a tot, com a hotel, restaurant, botiga...”, explica la Teresa