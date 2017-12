Moda solidària

Desfilades 'Moda Internacional d'Andorra'. Ramona Gorraiz va ser l’ànima d’un certamen per recaptar fons per a diverses ONG del Principat

A final dels anys setanta i principi dels vuitanta Andorra vivia anys d’expansió. Marques importants s’havien instal·lat al Principat però, és clar, Andorra no era cap referent mundial en el sector de la moda.



A Ramona Gorraiz, que des dels 14 anys havia desfilat per a algunes marques de renom i a qui el cap sempre li bull d’idees, se li va acudir muntar un esdeveniment vinculat al món de la moda per posar el país al mapa i, a més, amb un esperit benèfic. “En aquell moment des de Dames de Meritxell s’ajudava molta gent que arribava al país i