'Circulin, circulin'

Els primers agents de circulació. L’any 1959, amb l’arribada dels cotxes i el turisme, va sorgir la necessitat de tenir guàrdies urbans al país.

82.000 són els vehicles que hi ha actualment al país. Una xifra que no té res a veure, és clar, amb la de l’any 1959, quan ni tan sols hi havia semàfors. Qui donava els senyals aleshores eren els guàrdies urbans com Antoni Invernon. Ell va ser el primer agent de circulació d’Andorra.



De 92 anys, Invernon va estar dirigint el trànsit del 1959 al 1989. Primer ho va fer a Andorra la Vella i després a la Massana i a Escaldes-Engordany. En una entrevista al Diari, explicava que es va introduir en l’ofici perquè “em van posar al quart d’Andorra