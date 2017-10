De fita a tragèdia

Primer aterratge i estavellament. El 1956 Adonis Moulène es convertia en el primer pilot a aterrar al Principat. L’endemà s’estavellava en enlairar-se.

Corria l’estiu del 1956 quan el francès Adonis Moulène, antic combatent de la Segona Guer­ra Mundial, aconseguia la fita de convertir-se en el primer pilot a aterrar amb una avioneta en ter­ritori andorrà. L’eufòria per la gesta, però, li va durar ben poc, ja que al dia següent Moulène perdia la vida quan intentava enlairar l’aparell.



5 d’agost del 1956. Camp de Santa Coloma. Una munió de gent. Entre ells Josep Daina, que no es va voler perdre aquell vol d’exhibició que es feia per convèncer el Consell General de la viabilitat d’instal·lar un aeròdrom a la Margineda. “Tot va anar