Únic i modern

El telecabina d’engolasters. Fa 55 anys que es va inaugurar i durant els següents vint va ser l’únic del país. Va ser clau per al desenvolupament turístic.

Des del dia que es va posar en marxa, l’any 1962, el telecabina d’Engolasters va esdevenir un dels atractius més importants del país i un dels motors de desenvolupament turístic del Principat. El seu ideòleg, Pere Puigsubirà, hereu i propietari de l’hotel Rosaleda d’Encamp, juntament amb la seva dona, Yvette Groslimond, van trobar-hi no tan sols un negoci, sinó un punt de partida per a l’arribada de la modernitat al país.



La mateixa Yvette Groslimond ho recorda com una decisió molt fàcil i que van executar amb poc temps. “En un viatge a Suïssa, al cantó de Valais, on comencen els