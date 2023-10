Cançons per estar orgullós

Àlex Montalvo és DJ

Nou anys porta Àlex Montalvo com a DJ. Va començar fent sessions de música electrònica, la que més li agrada, i ha fet el salt a la producció. “Estic fent cançons pròpies, que és més complicat”, comenta el jove de la capital, que es defineix com a “autodidacte” ja que tot el que ha fet ho ha après per internet, perquè “ara amb un ordinador i dos altaveus ja fas”. Està enfocat al tech house, ha fet hip-hop i destaca que s’adapta als encàrrecs que li fan. Ha anat treballant a discoteques, festes majors, festes privades i esdeveniments, com un