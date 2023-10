Exterioritzar els sentiments

Àlex Orona ballarí de jo dansa

Cant, interpretació i dansa. Àlex Orona no concep el seu futur allunyat de les arts escèniques. Ho té clar “des de sempre” i assegura que “mai he tingut dubtes al respecte”. El jove de 17 anys, membre de Jo Dansa, es troba en un punt decisiu, el d’escollir en quin àmbit vol centrar els seus estudis. Un cop acabat el batxillerat, Orona voldria accedir a algun centre a Barcelona o Madrid per seguir-se formant en la dansa, el cant o la interpretació, tot i que considera que les tres modalitats són compatibles les unes amb les altres i que totes