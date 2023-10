Sensacions amb la guitarra

Roland Moles és estudiant al conservatori Liceu

Estudiant al Conservatori Liceu a Barcelona, membre de l’orquestra de guitarres del Palau de la Música, professor en una acadèmia, membre d’un duet de mezzosoprano i un altre per a flauta. Roland Moles és un apassionat de la guitarra. L’escaldenc de 20 anys es defineix com “un intèrpret” a qui li agrada el que hi ha a l’escenari i les amistats que fa amb la música. “Tocant m’agrada veure que el públic està gaudint, jo només soc un transmissor, si el públic és molt receptiu són les sensacions que més m’agraden”, diu. Moles prefereix la música antiga, del barroc i