Consistència i velocitat

Actualitzada 25/06/2023 a les 12:09

Un cop acabat el batxillerat a l’escola andorrana, Frank Porté ja es pot començar a formar a temps complet per ser pilot. Ara fa quatre anys Porté va descobrir la seva passió per l’automobilisme, quan va acompanyar el seu pare al circuit del Pas de la Casa i en aquell moment va decidir que el món de la velocitat era el seu. “Entre els quinze i setze anys vaig començar a fer pujades per fer racing al circuit del Pas, així m’hi vaig començar a iniciar”, explica el lauredià. Actualment el jove pilot ha pogut entrar al campionat de Fórmula 4 de la Federació Francesa, formant-se abans a l’ACA eSports Academy. Un cop havent superat aquesta etapa l’staff del projecte d’automobilisme va incorporar-lo com a membre a l’ACA Club. “A final de l’any passat vaig poder participar en el test de F4 a Le Mans i vaig fer uns bons registres. Ara competeixo al campionat francès”, explica el pilot.Porté sap que la seva passió és la velocitat, explica que “m’entreno cada dia, de dilluns a diumenge. Per una banda, faig l’entrenament físic durant dues hores i, per l’altra, el de cursa, unes tres o quatre hores. Potser al dia entreno sis hores, tot i que n’hi ha algun que també em permeto descansar”. Tot i la seva predisposició per convertir-se en un pilot professional, té en compte que tot té els seus inconvenients. “Dedicar-se a aquest món és díficil, ja que sobretot es necessiten mitjans econòmics per aconseguir-ho”, explica el pilot. “La família m’ha donat suport des de sempre, el meu pare va ser qui em va mostrar aquest esport el dia que em va portar al circuit i ara és qui em motiva per arribar a ser pilot”, declara Porté. A més, compta amb el suport de l’expilot francès Patrick Lemarié. “Els caps de setmana ens veiem, ell té una escola de conducció i em dona bons consells”, explica el lauredià.Esforç i constància és el que demostra Porté amb la seva implicació per arribar a poder dedicar-se a la seva passió, però alhora recorda que “també hi ha moments per riure i fer broma amb l’equip, tenim un bon ambient, ens ajudem entre nosaltres, però a l’hora d’entrenar ens sabem posar seriosos i ens concentrem”. La propera competició que disputarà és el segon cap de setmana de juliol a Misano, Itàlia. “Serà una bona experiència, no em conec el circuit i ho afronto amb ganes i amb voluntat de fer un bon ritme”, afegeix el lauredià.