Consistència i velocitat

Frank Porté és pilot

Un cop acabat el batxillerat a l’escola andorrana, Frank Porté ja es pot començar a formar a temps complet per ser pilot. Ara fa quatre anys Porté va descobrir la seva passió per l’automobilisme, quan va acompanyar el seu pare al circuit del Pas de la Casa i en aquell moment va decidir que el món de la velocitat era el seu. “Entre els quinze i setze anys vaig començar a fer pujades per fer racing al circuit del Pas, així m’hi vaig començar a iniciar”, explica el lauredià. Actualment el jove pilot ha pogut entrar al campionat de Fórmula