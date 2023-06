Ensenyar, tocar i cantar

Eugenia Correia és música i compositora

Últims dies de l’Eugenia Correia acabant el batxillerat al Lycée abans de centrar-se en el món musical. Per ense­nyar, cantar i tocar, “i viure de la música”. La jove laurediana de 17 anys estudiarà Pedagogia Musical al Taller de Músics de Barcelona i per accedir al grau superior començarà al setembre l’any preparatori al centre. “Vull formar-me per tenir bon nivell de música per ser professora i avançar per tenir més coses per aprofitar en temes personals, amb més teoria musical”, comenta l’Eugenia.



El somni de “ser música professional” s’ha anat dibuixant en actuacions a esdeveniments, al SAM massanenc i la