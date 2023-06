Perseverança i resistència

Laia Taulats és escaladora

Escala des que va acompanyar el pare a la muntanya amb sis anys i des de llavors que ho ha convertit en la seva passió. Laia Taulats té setze anys, estudia al Lycée Comte de Foix, viu a Andorra la Vella i, a més, va guanyar la Copa d’Espanya sub 18 el mes de maig passat. Taulats es va iniciar en aquest esport gràcies al pare. “Em portava a escalar amb ell per no anar-hi sol i des de llavors que em va agradar, pel bon ambient”, recorda.



Ara, deu anys més tard, està inscrita a la Federació Andorrana de Muntanyisme