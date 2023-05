Connectar i desconnectar

Actualitzada 29/05/2023 a les 11:00

La Rut Aranda és estudiant de tercer d’ESO, forma part del Cor de Rock d’Encamp i des dels onze anys que no se’n perd cap assaig. L’escaldenca practicava el cant i el ball amb les amigues al pati de l’escola i arran d’això “el meu professor de primària em va animar a participar al Cor de Rock”, explica Aranda. Iniciar-se al cor va suposar una gestió fàcil. “Els meus pares m’han donat suport sempre i ens va semblar una bona idea que quan comencés l’ESO pogués fer una extraescolar”, explica l’andorrana.Ella i altres alumnes de primer a quart d’ESO es reuneixen dos cops per setmana un total de dues hores i mitja per assajar les diverses actuacions que tenen previstes durant la temporada per tot el territori. Els referents de l’escaldenca són Gil Blasi i Jordi Porta, els directors del Cor de Rock. “M’han ensenyat en tots els àmbits, els he tingut com a tutors i em coneixen bé, m’han obert les portes a noves experiències. A més, m’ajuden a millorar, ja que cantant he d’arribar a notes molt altes i fan una gran feina, estan sempre pendents”, admet Aranda. A la Rut el cant l’ajuda a desconnectar, explica. “Poder dedicar unes hores a la setmana a fer una cosa que m’agrada m’allibera i poder fer coses diferents m’aporta felicitat.”Dins del cor hi ha diversos grupets, segons el seu registre vocal, afirma Aranda. “Ens portem tots bé, però és cert que hi ha diversos grups de dins del cor que s’uneixen més, en el meu cas em porto més amb les sopranos, ja que compartim més estones.” De les actuacions que han fet amb l’agrupació, la que li va marcar més va ser la de Nadal. “Va ser a l’Auditori d’Ordino, va ser única, ho vam sentir molt especial amb els del cor, també amb el concert que vam fer per la jornada de l’excel·lència, ja que vam conviure moltes hores i vam fer activitats”, explica Aranda.L’escaldenca, tot i que li encantar poder dedicar unes hores a la setmana a cantar, al que es vol dedicar en un futur és a la sanitat. “Vull ser metgessa forense, m’agrada l’anatomia i trobo curiós poder fer proves i veure com és un cor per dins. A més, aquesta carrera també està relacionada amb el dret i crec que podria ser una bona barreja de professions que m’agraden.” Tot i això, confessa que s’hi haurà d’esforçar perquè la nota de tall és alta, però tota feina té la seva recompensa.