Crear el factor sorpresa

Manel Muñoz és DJ Garden

Manel Muñoz, o com es fa dir als escenaris, DJ Garden, es va iniciar al món de la música tocant el violí. D’aquest va passar al piano i finalment ha enfocat la seva afició a ser discjòquei. És de la Massana, té divuit anys i està cursant primer curs de la carrera d’engi­nyeria en sistemes audiovisuals. Tot i que punxar l’apassiona, es vol dedicar professionalment a dissenyar equips de so i vídeo, i el seu somni és tenir una empresa de disseny i creació de material sonor i gràfic.



El jove s’inspira en els seus referents artístics per crear. Armin van