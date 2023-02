Capturar records rurals

Taylor Nichole Libbert, quart premi del concurs de fotografia ‘L’art de la pedra seca a Andorra’

El trasllat d’una zona rural a la ciutat, per motius laborals de la família, va motivar Taylor Nichole Libbert a començar a agafar una càmera. “No volia perdre els records de com era casa nostra i feia fotografies del camí de pedres rural”, recorda la jove de 27 anys. Libbert confessa que ara no sap on són aquelles imatges, però que durant la seva nova vida a la ciutat va continuar plasmant el dia a dia amb l’aparell.



Aquesta motivació i la seva passió per la cultura la van portar a participar en la tercera edició del concurs de fotografia L’art