Música per realitzar-se

Marc Pérez és cantant i compositor

La música sempre ha estat una afició per a Marc Pérez. Va començar a cantar a la coral de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino “i vaig veure que m’agradava”, exposa l’ordinenc de 22 anys. Després va estar a la coral de la Massana i al cor de rock d’Encamp durant un any. D’aquella faceta de cantant va sorgir la de compositor. “Als 17 anys em va donar per començar a fer les meves cançons i estudiar piano pel meu compte, perquè no sabia cap instrument, i després a escriure cançons i no parar”, comenta el jove.



Aquelles composicions del 2017