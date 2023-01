Ballar per donar veu als joves

Actualitzada 08/01/2023 a les 12:16

La Berta Picanyol, ballarina de la Jove Companyia de Dansa, té clar que “tot en la vida són oportunitats, trajectòries que et van donant coneixements”, i espera que el seu camí la porti fins a la dansa professional. La jove de 17 anys va començar a Líquid Dansa quan en tenia 9, animada per dues amigues que ja coneixien la seva devoció per la dansa. Fa aproximadament dos anys, quan ja tenia més que comprovat que “això no era de broma”, s’hi va posar de debò: “Sentia que anar a dansa era la meva rutina, m’agradava cada cop més i amb dedicació vaig veure que els resultats arribaven, tant en les competicions com en les valoracions dels entrenadors. Vaig adonar-me que m’anava bé i que podia tenir un futur en la dansa”, explica.Picanyol, que resideix a Pal, va accedir a l’equip de la Jove Companyia de Dansa, Jo Dansa, el mes d'abril. El primer espectacle presentat per la companyia ha estat La jove revolució, una actuació en què la jove ballarina s’ha sentit molt identificada. La peça contemporània té com a finalitat “donar renom als joves”: “Els joves també podem parlar, a vegades no se’ns escolta i som les generacions que vindran. D’aquí ve el nom de La jove revolució, volem lluitar –de manera artística– per ser escoltats”, explica la ballarina. Per transmetre aquest desig, l’actuació passa per parts més i menys energètiques “perquè en la vida hi ha alts i baixos i no sempre es pot estar bé”.Jo Dansa és un projecte de treball pensat per fer als mesos d’estiu. Picañol explica que cada dia del mes d'agost es passaven 8 hores a l'estudi. “És una experiència inoblidable. M’ha permès conèixer el món i com treballa en Martí [Güell], el director. És una experiència que s’ha de viure. Acabes formant una família”, relata emocionada. Fora de Jo Dansa, la jove entrena entre 2 i 6 hores cada dia, formant part del grup de competició de Líquid Dansa. Hi practica hip-hop i dansa moderna-jazz. La dedicació per aquest esport l’ha de compaginar amb els estudis de batxillerat, que fa a l’escola andorrana. “He de fer la balança entre les dues coses, estudis i la dansa, tinc clar que si m’hi vull dedicar he de posar-hi les mateixes hores que a l’escola”. Un cop acabi el batxillerat, Picanyol voldria estudiar dansa per seguir el seu camí cap a la professionalització. Una de les opcions que contempla és França.