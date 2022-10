Promoure la ciència al país

Actualitzada 30/10/2022 a les 13:42

El desig i la fascinació per poder entendre per què passen i com funcionen les coses va ser el que va portar Adrià Archilla a endinsar-se en el món de la ciència. El jove escaldenc de 26 anys va estudiar el grau de Bioquímica a Barcelona, on també va fer un màster d’Anàlisis Clíniques i ara es troba cursant l’últim any de doctorat en Biomedicina investigant en oncologia, també a la capital catalana, pel qual va rebre una beca del Govern. La preocupació d’Archilla és poder tornar a Andorra a treballar, per això el jove va crear la secció territorial andorrana de la Societat Catalana de Biologia (SCB) amb Míriam Daravano l’abril del 2021. “Molts hem baixat a fer carreres científiques i després hem de decidir el nostre futur laboral. Som d’Andorra i volem treballar i viure aquí, però no hi ha oportunitats laborals”, comenta. D’aquesta inquietud i de la necessitat de promoure la difusió de la ciència va sorgir la idea de la secció. “La Míriam i jo havíem fet batxillerat junts. Ella va ser becada per la Fundació Crèdit Andorrà pel màster i coneixia l’Eduard Escrich, qui formava part del tribunal de beques i era l’encarregat de gestionar les seccions territorials de la SCB”, recorda Archilla.Partint d’aquest nexe d’unió van decidir tirar endavant la secció a Andorra i proposar-li a Arnau Calvet i a la doctora Gemma Daina la seva incorporació, qui va haver de renunciar més tard per motius personals i ha estat substituïda pel doctor Eros Marín. La primera activitat de la secció va ser al gener amb un webinari sobre la covid-19, però l’objectiu és promoure activitats presencials anuals. La pròxima serà el 19 de novembre sobre oncologia i Archilla serà un dels ponents. Dels quatre membres només Calvet es troba a Andorra, però Archilla té clar que el seu futur vol que sigui al Principat. “Amb la creació de Grifols i l’establiment del laboratori d’epidemiologia a l’hospital, crec que en uns anys hi haurà més possibilitats laborals. El Govern inverteix en formacions, però després la gent no pot pujar a treballar aquí”, afirma Archilla. Per això, ell i Calvet reactivaran Andbio al desembre, quan Archilla acabi els experiments al laboratori. “Volem reobrir l’associació per centralitzar les empreses farmacèutiques i biotecnològiques d’Andorra, crear una borsa de treball i servir de lligam entre els que fan formació específica com nosaltres i les empreses del país dedicades a aquest sector”, diu.