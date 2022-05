l'art en els moments quotidians

L'Ona Saumell és artista

L'’Ona Saumell va créixer envoltada de pinzells. Influenciada pel pare i per l’avi, ha acabat trobant en la pintura la seva dedicació. Sense estudis artístics ni formació específica, la massanenca confessa que mai havia tingut la intenció de dedicar-se a l’art: “Al llarg dels anys va anar calant inconscientment dins meu, tot i que fins que no vaig ser més gran no ho vaig veure”, explica l’artista de 22 anys. Saumell va estudiar Administració d’Empreses i Màrqueting, uns estudis que la van empènyer a crear la seva marca personal amb una primera col·lecció de quadres dedicats a “les petites batalles