"Voldria omplir el Camp Nou"

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:15

La música sempre ha estat present a la vida de Dani Flaqué. “El meu pare m’ha educat molt bé escoltant Red Hot Chili Peppers, David Bowie, Nirvana, Pearl Jam... a casa meva la música és molt important”, comenta el jove ordinenc de 18 anys, que influenciat per tot aquest bagatge i artistes actuals com Kaze o Swit Eme va debutar el 2019 com a Flake aprofitant l’oportunitat que li van donar Moha Sidi per fer una cançó amb ells. En els inicis es va centrar en batalles de rap, que encara fa a Barcelona, on s’ha traslladat a residir i estudiar perquè “aquí hi ha oportunitats per si puc dedicar-m’hi al 100%”. El músic remarca, però, que “no em moc només amb un estil, estic omplint el ventall i ara trauré un tema de rock i també faig funk, tinc una mica de tot i quan vegi les cançons suficientment bones les aniré traient”.El jove músic és autodidacte “amb la inspiració del moment”, no té formació musical i va començar “seguint el tempo rimant i el que em surt millor és la improvisació i les batalles de rap, i a vegades m’hi fico però també m’agrada la música ben feta”. Per ara difon les creacions al canal de YouTube i a Instagram però com a aspiracions no es posa límits i afirma que “voldria omplir un estadi com el Camp Nou amb gent escoltant-me i transmetre el meu missatge”. Cantar davant el públic és un repte encara pendent perquè tot i que ha tingut propostes no li ha anat bé la data. Flake recalca que “m’encantaria fer actuacions en directe” i es mostra confiat que “anirà bé” quan arribi el moment.Dani Flaqué reparteix la dedicació a la música amb els estudis de Comunicació Audiovisual que ha escollit perquè veu necessari tenir una formació per si no aconsegueix les fites que desitja, “perquè depèn de la sort i el que impliqui la teva música potser no arribes a transmetre a la societat”. El jove argumenta que “la música estarà sempre a la meva vida, sempre m’arriba la inspiració però els estudis són un matalàs per si de cas, i és una carrera que puc enfocar cap a la producció audiovisual que està molt lligada a la música”. L’ordinenc ha enregistrat vídeos amb un productor implicat amb gent que comença i exposa que “encara no m’he donat a conèixer però tinc moltes esperances” a fer-se un espai al món de la música, “i és molt difícil trobar quelcom diferent i és el que vull i l’objectiu és moure’m per tots els estils que pugui”.