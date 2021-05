Andorra a través d'un voluntariat

Marta Patxot és la coordinadora de la secció jove de la Creu Roja Andorrana

Marta Patxot (22 anys) va arribar al país des de Barcelona al setembre. La seva parella és d’Andorra i va pensar que en ple context de pandèmia estaria millor aquí. Només arribar es va moure per poder fer un voluntariat. Just feia poc que havia acabat la carrera d’Educació Social a Girona i sempre s’ha mogut per temes així. En aquell moment, va coincidir que la coordinadora de la secció jove de la Creu Roja deixava el càrrec, i l’entitat buscava algú que tingués formació i inquietuds per voler millorar la situació dels joves del país. “Va ser una mica