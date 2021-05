Un híbrid entre el rap i el dret

Actualitzada 23/05/2021 a les 12:01

El raper Pau Augé, també conegut com a Oktuso (27 anys), fa més de 13 anys que va començar a publicar cançons compostes per ell mateix. Del 2008 al 2014 va ser l’època en què més s’hi va dedicar, però després va deixar-ho una mica de banda. Pels volts del 2016 i principi del 2017 va tornar a treure temes, tot i que a final d’any ho va aparcar gairebé del tot, ja que es va introduir de ple al món laboral. “No he dedicat gaire temps a la música des del moment que em vaig implicar de ple en el món del dret. De fet, des que em vaig posar a treballar no he tret ni una cançó”, indica.Augé va estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra, després va fer un postgrau de fiscalitat indirecta i posteriorment un màster. En total set anys d’estudis, dels quals els últims els va combinar amb la feina a l’empresa familiar, Augé Legal & Fiscal. Allà treballa d’assessor fiscal, capta inversió estrangera i està especialitzat en la branca del dret de la perspectiva econòmica i l’organització empresarial, mercantil i fiscal. Augé va entrar en aquest món arran de la influència dels seus pares, que també van estudiar dret. “En estar tota la vida influït per aquesta branca, va ser una progressió natural”, assenyala el raper i assessor fiscal, que accepta que va ser “el meu pare qui més va tirar perquè agafés aquest camí”.Augé explica obertament que el dret “no és la passió de la meva vida, però se’m dona bé. La passió de la meva vida sempre ha estat la música, però és un món complicat i no és fàcil guanyar-s’hi la vida”. Actualment l’assessoria fiscal és la seva ocupació principal, però Oktuso es resisteix a deixar la música completament de banda. Mai ha pogut combinar les dues facetes i sempre ha estat una combinació “híbrida”, ja que quan s’ha centrat en el dret no ha estat gaire per la música i a l’inrevés ha passat el mateix. Ara, però, ha reduït la càrrega de treball a l’empresa i s’ha pogut tornar a centrar en la música. Té previst publicar un àlbum pels volts de la primavera del 2022. Abans, a l’estiu, traurà un primer single i a final d’any algun tema més. “A casa ja estan més que previnguts i si algun dia m’anés bé la música és possible que m’hi dediqués exclusivament”, indica Augé, que a la vegada manté els peus a terra i remarca que “no és que ho vegi impossible, simplement és difícil perquè per destacar no només necessites fer-ho bé”.