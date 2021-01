Més força per al futbol femení

La laurediana Marina Fernández va agafar el càrrec d'ambaixadora de la FAF el passat novembre

Actualitzada 15/01/2021 a les 19:15

La Federació Andorrana de Futbol fa anys que aposta pel futbol femení. Tot i que cada vegada és una tasca més difícil fer créixer un esport al país tenint en compte els condicionants que hi ha, l’entitat ha treballat en diferents fronts per assolir consolidar-lo. En els darrers mesos ha obert una nova via per donar continuïtat al seu creixement a través de la figura d’una ambaixadora, Marina Fernández, que va ser presentada l’octubre passat en el càrrec. “El treball principal que volem fer és la captació de nenes perquè puguin anar als diferents clubs d’Andorra i que cada club del país pugui tenir un equip femení, situació que a dia d’avui no passa”, explica.



Fernández té 24 anys, és laurediana i juga a futbol des dels tres anys. Va començar a l’escola del Centre Esportiu de Sant Julià i amb nou anys va entrar a l’Enfaf. “Aleshores només hi havia dos equips”, recorda. Quan va anar fora per estudiar va fitxar pel Pardinyes Lleida i posteriorment va jugar a l’AEM. Des de fa un any ha tornat a Andorra i a l’Enfaf, però va ser a partir d’aquest pas per Lleida que es va gestar la creació del càrrec d’ambaixadora del futbol femení de la FAF. “Amb la meva experiència a Lleida vaig tenir la idea de fer un tipus de tecnificació per a les noies del país”, comenta Fernández, que també és entrenadora. Va anar amb aquesta idea a la FAF i ho va proposar. “Vam veure que la gran mancança és que falten noies que des de ben petites vulguin jugar a futbol, perquè les trobem en edats més avançades i sovint no tenen la formació bàsica que haurien de tenir”, indica. Va ser aleshores quan el secretari de la federació de futbol, David Rodrigo, li va oferir el càrrec.



Ara, la seva tasca se centra principalment a les escoles, que han de servir com a base per consolidar i donar l’estabilitat necessària al que s’ha assolit els darrers anys. “La principal tasca és agafar moltes noies de base que estiguin il·lusionades, que tinguin ganes, i que tot i les dificultats, que a dia d’avui són menys que quan algunes vam començar, continuïn i tirin endavant”, indica la futbolista, que en aquest sentit destaca el progrés assolit fins ara. “Ara hi ha un grup fix de noies que fa anys que juguen i que els agrada molt el futbol i és més difícil que ho deixin. L’estabilitat l’hem guanyat amb els anys, perquè és molt complicat compaginar la feina amb el futbol i abans la gent ho deixava més”, assegura Fernández.