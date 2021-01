Èric Morales va ser el guanyador de l’accèssit en la categoria b del IX Concurs d’arts plàstiques

Dibuixos amb tots els detalls "Seguiré esforçant-me per viure com a dibuixant de còmics".

Actualitzada 08/01/2021 a les 19:01

La inspiració artística és un sentiment, un estímul sobtat, que molts artistes busquen per fer les creacions, però que altres troben fàcilment. “Inspirar-me és bastant senzill, simplement dibuixo allò que m’agrada, siguin idees originals o elements ja existents”, diu Èric Morales, que estudia a l’Ecole Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA) de Tolosa, una escola de formació professional especialitzada en el dibuix, la il·lustració i les arts gràfiques. “Vaig buscar una escola on pogués millorar les meves habilitats artístiques i així algun dia ser capaç de fer el meu propi còmic.” El somni d’aquest jove de només 20 anys és especialitzar-se en l’àmbit de les novel·les gràfiques i el còmic i treballar en aquest sector. “M’agradaria seguir dedicant-me al món de l’art, més concretament al de l’edició d’històries gràfiques, i seguiré treballant i esforçant-me per ser capaç de viure com a dibuixant de còmics.”



El fet de passar-se gairebé més de la meitat del dia fent dibuixos el va portar a presentar-se al IX Concurs d’arts plàstiques que organitza el Govern, ja que per a ell fer un dibuix més no li suposava una tasca extra. “A més, era una bona forma de seguir practicant i millorant les meves habilitats”, explica. Morales va crear l’obra Una peculiar reunió, en què va ajuntar personatges d’un dels seus videojocs preferits perquè “en el moment de dibuixar l’obra hi estava força enganxat”, i la va presentar a la categoria B del concurs, destinada a joves de 18 a 22 anys. La creació de Morales és un Fan art, un concepte que s’utilitza per descriure aquelles obres que es basen en personatges i/o èpoques que ja existeixen, que algú ja ha creat prèviament. “Em vaig passar hores mirant i analitzant els models dels personatges del videojoc i dels escenaris. A continuació vaig buscar una composició i vaig començar a fer esbossos de les diferents idees que tenia al cap fins que en vaig trobar una que m’agradava.” Finalment, va dibuixar a net la idea, la va pintar i va jugar amb els efectes i l’ambientació per donar un bon acabat al dibuix. I el treball ha tingut el fruit amb un accèssit de 300 euros, que també és un reconeixement al fet “que tota la pràctica que estic realitzant dins l’àmbit artístic està produint a poc a poc resultats positius”. Morales també anima tots els joves a esforçar-se per aconseguir “dedicar-te a allò que de veritat t’agrada”.