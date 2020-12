Entre el cant i la geofísica

La massanenca Maria Soler és mezzosoprano i estudia Geofísica a la Universitat de París

Maria Soler "M'agrada que es para el temps quan estàs concentrat en la cançó".

Actualitzada 11/12/2020 a les 19:14

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

La inspira Maria Callas, es delecta amb La traviata de Verdi i li agradaria fer Carmen de Bizet com a mezzosoprano mentre estudia Geofísica a la Universitat de París i l’últim curs de cant al conservatori de la capital francesa. Una aparentment estranya combinació de matèries entre les quals Maria Soler troba molta relació. La massanenca de 20 anys assegura que el cant és artístic i creatiu, “però hi ha molta tècnica i lògica i el cant té molt de física, tot i que sigui emocional”, que pot aplicar perquè ressoni la veu “que has de fer xocar contra quelcom dur, que és el paladar, perquè a l’òpera no tens micro”. Comenta que ha escollit aquesta ciència perquè els pares volien que tingués una formació a més de la música “i vaig pensar que si va malament hauria de treballar d’alguna cosa que m’agradi”. Perquè la prioritat de la Maria Soler “és cantar i començar una carrera professional però cal que t’escolti la persona correcta en el moment correcte i no vol dir que surti del conservatori amb una carrera però és començar”.



La jove massanenca va arribar al cant als 10 anys amb els Petits Cantors quan Catherine Metayer feia proves a les escoles “i als que no desafinàvem ens va proposar anar a cantar”. S’hi va involucrar “com una extraescolar on ens ho passàvem bé i va venir sol perquè el cor és molt agradable, sents tota la massa de veus, fa sentiment de grup, de força, t’agrada i no tens vergonya”. La directora del cor va veure el talent de Maria Soler i va començar a fer-li classes sola “i el que m’agrada més és que es para el temps, estàs concentrat en la cançó, és molt relaxant”. Amb 14 anys va participar en un concurs de joves talents on va repetir tres anys més. Una hora cantant sola òperes i cançons líriques que van ser el primer pas com a intèrpret abans de marxar a París amb 18 anys on compatibilitza les classes “amb anades i tornades de la universitat al conservatori” amb més facilitat des que té un horari especial per a artistes i esportistes d’alt nivell.



Prepara una òpera amb el conservatori, ha protagonitzat un concert de Cambra Romànica a Canillo retransmès en streaming que l’ha fet ser escollida pel Lions Club de París per representar-los en un certamen internacional. Una fita més “perquè l’important és fer el màxim de concerts i festivals perquè la gent t’escolti”, destaca, mentre treballa per accedir al Conservatori Nacional parisenc l’any que ve, “on molts dels professors són cantants d’òpera i tenen contactes”. Un escenari on podria iniciar el camí que somia que la porti com a mezzosoprano “a l’òpera de París, la de Milà o alguna on facin producció pròpia”.