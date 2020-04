Vocació d'estètica

Jessica Mesa és una jove esteticista assessorada pel Servei de Joventut de la Central d’Andorra la Vella

Actualitzada 24/04/2020 a les 18:26

Eva Bosch Andorra la Vella

Jèssica Mesa és una jove de 24 anys que des de ben petita ha estat molt presumida i tenia clar que estudiaria alguna cosa relacionada amb la bellesa, decidint cursar una FP d’estètica, cosmètica i perfumeria a Aixovall. “Treballava en un centre d’estètica de la capital i qui el portava volia dedicar-se a una altra cosa, així que em va proposar el traspàs”, una notícia que li va venir de cop, “era ara o mai, no vaig tenir temps de pensar-ho”, comenta Mesa, qui va veure el traspàs del centre d’estètica i bellesa Stillness com una oportunitat per ser la seva pròpia cap i no haver de treballar per a algú altre.

En veure’s tota sola davant el negoci va adonar-se que necessitava assessorament, així que va contactar amb el servei de Joventut d’Andorra la Vella, el qual li va facilitar ajuda econòmica, tot i que, segons explica Mesa, “va ser insuficient, ja que s’han de pagar impostos, lloguer, autònoms...”. La jove comenta que el fet que el centre ja estigués en funcionament va ser un gran suport, podent comptar amb els clients fixos del negoci. Aquest fet, però, no va frenar-la quant a innovacions, fent canvis en alguns serveis o inclús alguna reforma. “Sempre he estat esteticista, i ara he afegit el servei de micropigmentació mitjançant una col·laboració amb l’Associació Andorrana Contra el Càncer”, fent descomptes de fins a 100 euros en els tractaments a aquelles persones que han patit càncer o diverses accions per recaptar diners. Una d’elles va ser una manicura solidària amb un preu especial durant tot un mes. Aquesta recaptació, juntament amb la col·laboració d’altres establiments, va permetre a Assandca recaptar una xifra important de diners per contribuir al desenvolupament de les activitats i a l’acompanyament de les persones afectades per la malaltia.

Quant a projectes de futur, la jove esteticista espera comptar amb més personal per poder fer créixer l’empresa, ja que actualment es troba sola davant el negoci, “estic sola, amb prou feines puc mantenir-me a mi mateixa per pagar el sou d’algú altre. Però tot i això m’ho manego prou bé i he tingut ajut de la meva mare per fer pancartes i portar-me les xarxes socials”. I és que per portar un negoci, a banda de l’economia, la jove opina que es necessiten moltes ganes de treballar i actitud, “al cap i a la fi és el que t’ajuda a tirar endavant”.

