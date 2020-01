Paul-Alexandre Nicolas és el fundador de Moanin Gallery i comissari de L’Andart 2019

En nom de l'art Paul-Alexandre Nicolas és el fundador de Moanin Gallery i comissari de L'Andart 2019 P.N.

Actualitzada 20/01/2020 a les 07:03

Eva Bosch Andorra la Vella

L‘art es pot viure de moltes maneres diferents, sigui amb un pinzell o esprai a la mà, esculpint o fins i tot sent divulgador del mateix. “Quan vaig arribar a París vaig començar a pintar en tallers amb artistes que tenien molt més talent que jo”, fet que va provocar que “em replantegés si jo era un artista”, presenta Paul-Alexandre Nicolas, CEO i fundador de Moanin Gallery i un dels comissaris de l’AndArt 2019. El jove de 28 anys es va adonar que els artistes necessitaven algú que els representés, així que va decidir agafar aquest rol i crear la seva pròpia empresa com a autònom. Primer va obrir la galeria d’art a la capital francesa, però allà era tan comú que va veure “el potencial que tenia el nostre país amb la cultura i l’art”, diu el jove. Així que dit i fet, va traslladar el centre al país perquè “hi havia molt a fer i volia ser el punt de partida”, explica Nicolas, tot i que creu que a poc a poc les consciències estan reconeixent més l’street art, que prefereix anomenar art urbà contemporani. “El fet de mostrar artistes amb estils diferents, com vam fer amb l’Street-Art Festival, també dona consciència de la riquesa d’aquest art”, comenta, que no es plasma solament en pintura sinó també en instal·lacions, escultures o balls.

Paul-Alexandre exposa que el comú d’Escaldes-Engordany va ser de gran ajut en l’organització del festival i que el treball de tot un any es va veure recompensat, “vam integrar més disciplines culturals enllaçades amb l’street art, com la dansa, l’skateboard, la música, etc. i hem tingut molt bon retorn de la gent”, i afegeix que espera que el nou equip comunal pugui seguir col·laborant per oferir una nova edició del festival, que enriqueix el panorama cultural.

Nicolas opina que l’escenari artístic al país es pot millorar, com a tot arreu: “Crec que tenim un Govern molt sensible en la qüestió i que, a més, tenim un potencial molt fort d’artistes que només demanen mostrar allò que saben fer.” Ell té molt clar que això és el que els vol oferir, ja que la cultura és quelcom molt important a Andorra i és un àmbit en el qual s’ha de prendre més risc, “crec que s’ha d’apostar per artistes que tinguin ganes de canviar les coses, sempre respectant el que ja existeix, el patrimoni i la cultura d’Andorra”. Un país que estima des que té ús de raó i on té previst dur a terme un munt de projectes que ajudin a impulsar i enriquir el gust per l’art.