Disseny entre fogons

Lorena Palacios ha estat guardonada amb la 'Cuillère d'Or'

Food designer, així és com es denomina la jove andorrana Lorena Palacios, que, recentment, va aconseguir la tercera posició a l’edició espanyola del certamen La Cuillère d’Or, un concurs gastronòmic d’origen francès –creat per a dones– amb l’objectiu principal de donar suport, promoure i difondre el treball que el col·lectiu femení realitza entre fogons. Palacios va donar amb la inscripció al certamen de casualitat mentre buscava una cita que acceptés participants amateurs. Després d’un llarg procés de selecció va ser una de les sis candidates elegides entre més de 1.500 persones per ser a la final. Una jornada “amb molt