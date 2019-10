Teixidora de somnis

Natàlia Espot és emprenedora amb la creació de l'empresa Boreand

A Natàlia Espot, una jove emprenedora andorrana de 25 anys, sempre li havia agradat el món artístic, i el disseny de moda va ser el que més li va cridar l’atenció. Va ser llavors quan va decidir estudiar a l’Escola de Disseny i Moda (IED) de Barcelona per acabar obrint la seva pròpia línia de roba, Boreand. Espot manifesta que es tracta d’una marca online “dissenyada i produïda a Andorra, basada a crear col·leccions càpsula limitades. Venc roba de carrer, tant per anar a treballar com per anar a sopar i passar la tarda. Ara per ara la pàgina està