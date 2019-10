Davant i darrere de l'escena

Núria Montes és actriu i acaba d'estrenar-se com a directora de l'obra Clementina

Tenia moltes ganes d’escriure, però no m’hi acabava de llançar”, afirma l’actriu Núria Montes. La jove, que ara té vint-i-sis anys, va marxar a Barcelona amb divuit per estudiar a l’Institut del Teatre i d’aquella experiència va sorgir Menú Teatral, una companyia de caràcter emprenedor que va estar activa durant tres anys. La carrera de Montes es va centrar en la petita pantalla, amb la participació a dues sèries de la cadena de televisió catalana TV3: La Riera i Com si fos ahir, també ha rodat la sèrie espanyola Bany compartit, i de forma paral·lela ha participat en tres capítols