Els petits detalls de la vida

Míriam Daravano va estudiar microbiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona gràcies a la beca de la Fundació Josep Anton Cerqueda

M’agrada adonar-me que hi ha un altre món al qual no donem tanta importància i que està de forma quotidiana entre nosaltres”, explica la jove de 23 anys Míriam Daravano. La seva professió és la microbiologia, que estudia els microorganismes, que la societat oblida constantment però que es troben a tot arreu. “Els bacteris estan tant als iogurts que mengem com a les nostres mans, a l’ambient, a les malalties, dins nostre... Dono més importància a les coses que no es veuen”, comenta.

Atreta per aquest “món desconegut”, la jove va decidir estudiar la carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona,