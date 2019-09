Descobrint noves aptituds

Maria Cardoso és educadora i ha exercit de guia turística al Museu del Tabac els caps de setmana i durant les pràctiques d’estiu

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Començar a treballar en un servei relacionat amb l’atenció al públic permet desenvolupar aptituds que un pot desconèixer que té. Un exemple d’aquest descobriment l’ha viscut Maria Cardoso, qui ha exercit de guia turística al Museu del Tabac els caps de setmana i durant les pràctiques d’estiu. “Amb aquesta feina he après conceptes nous, a relacionar-me de cara al públic i a perdre la vergonya”, explica la jove educadora de 21 anys.

Cardoso va entrar a formar part de l’equip del Museu del Tabac mentre estudiava la carrera de Ciències de l’Educació a la Universitat d’Andorra. “He obtingut molta experiència professional i he practicat diversos idiomes, però el més interessant és que he après una història d’Andorra que no coneixia”, comenta. A banda de mostrar i explicar les exposicions de l’equipament als turistes i practicar l’espanyol, l’anglès, el francès i l’alemany, l’educadora també ha tingut l’oportunitat d’ajudar a ampliar el fons documental del museu. “He estat fent un recull històric de documents sobre el tabac amb una descripció per deixar-ne un registre”, afegeix.

Però tot i el repte que li ha suposat a Maria Cardoso treballar amb el públic, des de principi de mes desenvolupa diàriament un tracte empàtic i afectuós amb els nens de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, on assegura que està “molt a gust”.

La passió per l’educació i l’ensenyança especial va sorgir gràcies a la formació universitària. “Durant la carrera tenia l’assignatura Dificultats d’aprenentatge, on fèiem estades i ens adonàvem si ens agradava o no”, respon. Una experiència que a ella li va encantar i amb la qual va decidir que es volia dedicar a aquest sector educatiu. “Faré un màster d’atenció a la diversitat, que és molt genèric, però em vull centrar en un d’específic sobre la dislèxia i la lectoescriptura”, diu. Tot i així, assegura que veu el futur “complicat” a causa de la falta d’edictes del ministeri d’Educació i Ensenyament. “M’agradaria molt treballar allà però ara per ara només hi ha feines eventuals”, conclou la jove.