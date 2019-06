Passió per l'audiovisual

Carla Marsol va ser jurat jove al festival Ull-Nu

El cinema és considerat el setè art, aquell que mitjançant la imatge permet arribar a més persones i enganxar-les, com és el cas de la Carla Marsol, la membre més jove del jurat del Festival Ull Nu. “Em vaig presentar al concurs del Carnet Jove enviant una crítica de la pel·lícula Inception, dirigida per Christopher Nolan, i uns dies més tard, quan estava de vacances a Tenerife, em van comunicar per cor­reu que havia estat seleccionada, i, com no, em va fer molta il·lusió”, explica la jove.

Marsol, de disset anys, està fent primer de batxillerat i tot i que encara