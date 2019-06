Oportunitats per a tothom

Arantxa Rubiol és la creadora d’andjobnow

Va sorgir com una necessitat personal i s’ha convertit en una eina útil per a tot­hom. Arantxa Rubiol, de 27 anys, volia canviar de feina però no trobava cap aplicació mòbil que l’ajudés a inserir el cur­rículum i promocionar-se a d’altres empreses. Per això va decidir crear Andjobnow, un servei que permet participar en ofertes laborals al país a través de la pantalla del dispositiu. “Fa vuit mesos que està en funcionament i estem fent que evolucioni i es transformi de forma ràpida per tal d’adaptar-nos a les necessitats de les empreses andorranes”, explica l’emprenedora. Actualment, l’eina Andjobnow compta amb