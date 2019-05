Solidaritat sense fronteres

Maria Guillamet ha estat la guanyadora del premi Unicef Andorra 2019

D'Ordino a Sarajevo és el recorregut que ha fet Maria Guillamet, de 30 anys, l’emprenedora del projecte Solidary Wheels, que ha consistit a anar amb una furgoneta per diversos països d’Europa repartint material escolar, aliments i medicaments a aquelles persones que es troben en trànsit cap al vell continent. El projecte, que ha guanyat el premi Unicef Andorra 2019, feia temps que rondava pel cap de Guillamet, que tot i estudiar arquitectura tècnica explica “que no era el meu fort, veia que no m’hi acabaria dedicant”.

Els principals objectius d’aquesta tasca voluntària i solidària són “acompanyar, assistir i denunciar per les

#1 Dani

(19/05/19 09:32)