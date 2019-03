Escriure per ajudar

Tomàs Gonzàlez forma part del Blog Squat del Carnet Jove, una iniciativa que permet que cinc joves puguin escriure sobre temes personals i d’interès per al públic.

La passió que té per compartir els seus interessos i per ajudar la gent a través de l’escriptura ja és possible per a Tomàs Gonzàlez. Un jove de 28 anys que compagina la feina de venda de bitllets per a la companyia Andbus amb la de bloguer i que ha estat un dels seleccionats per formar part del Blog Squat del Carnet Jove, una iniciativa que permet que cinc joves puguin escriure sobre temes personals i d’interès per al públic.

En Tomàs, que va estudiar un grau superior d’administració i finances a Barcelona i posteriorment una formació professional de secretaria multilingüe