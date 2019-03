A la recerca dels diamants

El jove historiador Adam Laghazaoui ha fet la tesi doctoral sobre Angola

La història no només és parlar de guerres, dates concretes i reis. Hi ha moltes més coses apassionants per explicar”, comenta Adam Laghzaoui, un jove doctorand andorrà. Reviure esdeveniments del passat és una de les seves passions. Ho va començar a desenvolupar quan va cursar el grau en Història a la Universitat de Granada i ho va perfeccionar amb el màster en World History a la Universitat Pompeu Fabra. Ara ho posa en pràctica amb la tesi El paper de la Companhia de Diamantes de Angola (Diamang) davant la Guerra Colonial (1961-1974), on estudia l’entrada de capitals estrangers i les