Imperfeccions delicioses

La bloguera Judith Silvestre va ser diagnosticada d'intolerant a la lactosa i va convertir la seva passió pels dolços en un web especialitzat

Fa tres anys a la Judith Silvestre li van diagnosticar intolerància a la lactosa. La jove ha convertit la seva intolerància alimentària en una passió. “Al principi va ser molt complicat, perquè soc molt golafre i m’encanta el dolç. Ara ja he trobat que puc menjar el mateix que si no fos intolerant a la lactosa”, assegura Silvestre. “Llavors em vaig adonar que és pràcticament impossible menjar dolços fora de casa i per això vaig decidir que me’ls faria jo”, relata la jove laurediana de 26 anys. Silvestre és la gestora d’un blog de rebosteria des del 2012, Prety pastelitos,